Producătorul de camioane AB Volvo a început să concedieze angajaţi din Rusia şi să îşi restrângă operaţiunile Firma suedeza a suspendat in februarie toate vanzarile, serviciile si productia din Rusia, care anul trecut au reprezentat aproximativ 3% din vanzarile nete ale grupului sau. ”In situatia actuala, nu este posibil pentru noi sa desfasuram operatiuni in Rusia”, a declarat un purtator de cuvant, intr-un comunicat trimis prin e-mail catre Reuters. ”Asadar, am luat decizia de a ne adapta prin reducerea operatiunilor noastre in tara si sa incepem sa reducem numarul de personal”, a spus el, adaugand ca conducerea locala evalueaza in prezent cati angajati ar fi afectati. Sediul de productie al companiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

