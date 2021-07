Stiri pe aceeasi tema

- EximBank a anuntat miercuri ca a acordat o finantare in valoare de 167 de milioane de lei producatorului de aluminiu si aliaje din aluminiu Alro Slatina, fonduri destinate asigurarii necesarului de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei. ”EximBank a acordat o finantare in valoare…

- “Banca de Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) acorda un imprumut corporativ de 40 de milioane de dolari producatorului roman de aluminiu Alro, parte a grupului Vimetco, pentru programul sau de investitii de capital. Imprumutul pe 7 ani va fi utilizat in principal pentru imbunatatirea performantei…

- Politia din Romania ocupa locul 2 privind mita si coruptia, in perceptia oamenilor, in UE, la egalitate cu Croatia, fruntasa fiind Bulgaria, potrivit studiului Transparency International, finatat de Uniunea Europeana.Cele 40.600 de persoane care au raspuns sondajului, in intervalul octombrie-decembrie…

- Vreme de 81 de ani, din 1866 pâna în 1947, ziua de 10 Mai a fost Ziua Nationala a României. 10 Mai era momentul în care se celebrau deopotriva Ziua Dinastiei, Ziua Independentei si Ziua Regalitatii. Ziua Dinastiei - pentru ca principele Carol I de Hohenzollern…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europei, ca pandemia a aratat cat de importanta este solidaritatea europeana, el subliniind si ca apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, si acces la suficiente doze de vaccin pentru tara noastra.…

- Romania ocupa locul doi Uniunea Europeana in ceea ce privește accidente mortale la locul de munca. In total, in 2018, au fost inregistrate 2.954 accidente mortale la locul de munca in Uniunea Europeana (UE), dintre care 221 au fost consemnate in Romania, potrivit Europa FM care citeaza datele Eurostat.In…