- In 2021, numarul porcilor sacrificati in abatoare din productia interna a fost de 3,2 milioane, fata de 4,2 milioane in 2016, desi consumul s-a mentinut la acelasi nivel, așa ca importurile vor creste semnificativ, a spus Ioan Ladosi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc. „Potrivit…

- ”Asociatia Forta Fermierilor trage un semnal de alarma cu privire la impactul pe care cresterile imense de tarife, operate de distribuitorii de gaze naturale si de energie electrica, le au asupra sectorului agroalimentar din Romania. Membrii Departamentului de Zootehnie din cadrul Asociatiei Forta Fermierilor,…

- Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava a demarat un amplu program de monitorizare și verificare a comerțului cu produse alimentare animale și non-animale, in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna. Acțiunile au rolul de a preveni toxiinfectiile intr-o ...

- Guvernul nu a platit fermierilor sumele datorate pentru sacrificarea porcilor cu pesta porcina africana din vara si pana in prezent, au transmis, miercuri, reprezentantii Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP).

- Guvernul nu a platit fermierilor sumele datorate pentru sacrificarea porcilor cu pesta porcina africana din vara si pana in prezent, potrivit unui comunicat remis miercuri de Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP), conform agerpres. "Situatia fermierilor…