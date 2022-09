Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, joi seara, la TVR Info, ca pana in momentul in care Directia Nationala Anticoruptie a pierdut competenta de a cerceta magistrati peste 160 de procurori sau judecatori au fost trimisi in judecata pentru fapte de coruptie, informeaza Agerpres . Intrebat,…

- Amendamentul adoptat miercuri la legile justiției care prevede ca la conducerea Parchetului General sa poata fi numit nu doar un procuror, ci și un judecator este unul dat cu dedicație, care incalca atat Constituția, cat și principiul separarii carierelor, a declarat pentru HotNews.ro șeful DNA, Crin…

- In cadrul unui schimb de prizonieri, in care Ucraina a predat 56 de persoane, iar Rusia 215 oameni, oligarhul Viktor Medvedchuk, cel mai apropiat aliat al președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina, a fost eliberat din detenție, informeaza Ukrainska Pravda și Interfax.ru . Procurorul general al Ucrainei,…

- Procurorul general al Danemarcei a anuntat vineri ca l-a pus sub acuzare pentru divulgarea de informatii secrete pe seful serviciului de informatii externe danez, Lars Findsen, in prezent suspendat din functie, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autorul masacrului din apropiere de Chicago care a facut sapte morti si peste 30 de raniti in cursul defilarii cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite la inceputul lui iulie, a fost inculpat miercuri pentru 117 capete de acuzare, a anuntat procurorul care se ocupa de caz, noteaza AFP. Robert Crimo,…

- Ministerul Public anunța ca procurorii romani au deschis o ancheta pentru infracțiuni contra umanitații, comise de ruși in Ucraina. „Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu cu privire la savarșirea de infracțiuni contra umanitații, prev. de art. 439 alin. (1)…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General anunta ca s-a sesizat din oficiu si a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in legatura cu invazia rusa din Ucraina si consecintele operatiunilor militare asupra oamenilor…