Stiri pe aceeasi tema

- Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald Trump și mama celor mai mari trei copii ai acestuia, a murit in mod neașteptat joi in apartamentul sau din New York. Ea avea 73 de ani. Moartea Ivanei Trump a fost anunțata pentru prima data joi, in jurul orei 12:30, cand serviciile de urgența…

- Ivana Trump, prima sotie a fostului presedinte american si mama a trei dintre copiii sai, a decedat la varsta de 73 de ani, a anuntat joi miliardarul republican, relateaza AFP.Sunt foarte trist sa i anunt pe toti cei care au iubit o, si au fost multi, ca Ivana Trump a murit la ea acasa in New York,…

- Fosta sotie a lui Donald Trump, Ivana Trump, a incetat din viata la varsta de 73 de ani, anuntul fiind facut chiar de fostul presedinte american. „Cu tristete ii informez pe toti cei care au iubit-o, care sunt multi, ca Ivana Trump a murit la locuinta ei din New York”, a afirmat fostul presedinte intr-o…

- Ivana Trump, prima soție a fostului președinte american Donald J. Trump, a murit joi la locuința sa din Manhattan, transmit The New York Times și BBC . Ea avea 73 de ani. Donald Trump a anunțat moartea ei intr-un mesaj publicat pe Truth Social, platforma de socializare pe care a fondat-o. Nu au fost…

- O curte de apel din Statele Unite a respins joi cererea ca Donald Trump, Ivanka Trump si Donald Trump Jr sa nu depuna marturie sub juramant in ancheta procurorului general newyorkez Letitia James cu privire la Trump Organization, informeaza DPA, citat de Agerpres.Cei trei contestasera un ordin din februarie…

- Decizia este cea mai recenta pierdere legala pentru Trump, in eforturile sale de a limita ancheta lui James, care se concentreaza pe acuzatiile conform carora Trump Organization a manipulat ilegal evaluarile declarate ale diferitelor active imobiliare, pentru castiguri financiare. Pe langa Trump, fiul…

- ”Aceasta este o victorie majora. Un tribunal s-a pronuntat in favoarea noastra si l-a condamnat pe Donald Trump cu privire la obstructionare”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter procurorul general al statului New York, aleasa democrata Letitia James. ”Donald Trump trebuie sa plateasca 10.000 de…