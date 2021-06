Stiri pe aceeasi tema

- Zile tot mai grele pentru Bogdan Aurescu la conducerea Ministerului Afacerilor Externe. Pentru ca, in aceeași zi in care scandalul Harnagea – RoAid devenea unul cu iz penal, odata cu citarea la DNA a primilor martori de la Agenția de Cooperare Internaționala pentru Dezvoltare – RoAid, ministrul de Externe…

- Curtea de Apel Cluj a anulat in parte a Hotararii de Guvern in privește condiționarea participarii la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive sau alt gen de evenimente de prezentarea de catre participanți a dovezii vaccinarii sau a unui test negativ la Covid-19. Respinge excepțiile lipsei de…

- Ministrul afacerilor externe a participat la o reuniune speciala a ministrilor de externe din tarile membre NATO in care s-au discutat amenintarile generate de Rusia, viitorul relatiei NATO-Afganistan si deciziile care urmeaza a fi adoptate la summitul Aliantei Nord-Atlantice programat pe 14 iunie.…

- Ministerul roman de Externe a transmis duminica noapte o reacție la incidentul privind deturnarea de catre autoritațile belaruse a unui avion de linie aflat pe ruta Atena-Vilnius. MAE „condamna cu fermitate” „demersul inadmisibil”. Ambasadorul Belarusului la București este convocat luni la Ministerul…

- Rusia arata o “preocupare” fata de Romania, care are statutul de stat membru NATO, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, intrebat daca țara noastra este o tinta pentru spionajul rusesc.”Este un episod care arata ca exista intr-adevar o preocupare din partea Federației Ruse fața de ce face Romania.…

- In peisajul cenușiu al otocarelor turcești achiziționate de fostul primar al Capitalei și, de obicei, al vechiturilor achiziționate prin țara, a aparut o raza de soare. Este vorba de Up City, primul autobuz electric fabricat in Romania, de catre cei de la ATP Motors. Dupa un prim periplu pe strazile…

- Salile de fitness din Cluj vor fi redeschide, ca urmare a deciziei Curții de Apel Cluj. O sala de fitness a solicitat anularea prevederilor privind suspendarea activitații salilor de sport/fitness din Hotararea de Guvern 348/2021 și din Hotararea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie.La solicitarea unei sali…

