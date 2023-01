Procurorii, nemultumiti!: DNA Constanta, reactie oficiala dupa ce tribunalul a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes, fostul director SOCEP

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DNA, in data de 09 noiembrie 2022, inculpatele Tita Magdalena si Cliante Elena Madalina, in calitatile mentionate mai sus, ar fi primit de la o persoana martor in cauza suma de 2.000 lei cate 1.000 lei de fiecare , pentru a si indeplini indatoririle de serviciu, in sensul emiterii unui aviz…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat azi in dosarul in care Daniel Lintes, fostul director general al companiei SOCEP, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta. Instanta a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes pentru savarsirea infractiunii de santaj, prev. de art. in…

- Decizie definitiva in cazul in care Misu Caratana, Mihaita Caratana si Dumitru Mitrenga sunt acuzati de coruperea alegatorilor In prima instanta, cei in cauza au fost achitati de Judecatoria Constanta, in prima instanta Magistrati au constatat nu sunt probe ca acestia ar fi savarsit faptele. Procurorii…

- Magistratii Tribunalului Constanta s au pronuntat azi, 20 decembrie 2022, in dosarul in care Nicolae Tutungiu membru supleant in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Medgidia este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunal de evaziune fiscala. Instanta a incetat procesul penal…

- Primarul Mihai Chirica va afla maine daca isi va petrece sarbatorile de iarna linistit sau sub control judiciar. Tribunalul a stabilit data de maine ca termen pentru analiza contestatiei depuse de aparatorul lui Chirica impotriva masurii dispuse de procurori. Astazi urmeaza sa fie judecata plangerea…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au dispus retinerea a 7 militari si a unui civil cercetati pentru savarsirea infractiuniii de furt calificat prevazute de art.229 alin.l lit.b si alin. 3 lit.a Cod penal cu aplic. art.35 alin.l Cod penal. Militarii…

- Conform rechizitoriului, "in intervalul iulie 2012 octombrie 2012, in contextul pronuntarii unei hotarari judecatoresti prin care SC ... SA a fost obligata la plata catre salariati a unor sporuri salariale, directorul general Lintes Daniel a constrans 196 de angajati sa renunte la drepturile castigate…

- Este vorba despre dosarul 92 118 2020, in care vamesul Valentin Rosculet, inchis preventiv timp de sase luni si ulterior achitat definitiv de acuzatiile aduse de DNA, a dat in judecata statul, solicitand repararea prejudiciilor ce i au fost cauzate prin erorile judiciare produse in cazul sau. In minuta…