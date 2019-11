Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu e responsabil pentru moartea, in curtea școlii, a unei copile de 7 ani? Școala da vina pe primarie, primaria pe școala și toți pe copila care cica s-a jucat unde nu trebuie. Larisa Ivan, o fetița de 7 ani, a murit la Dobrești, dupa ce o poarta de fotbal pe care nici primaria, nici liceul nu…

- AREST… Trimis dupa gratii in arest preventiv dupa ce a fost acuzat ca a incercat sa-si violeze propria nepoata, Costel Badarau a sperat ca va fi lasat acasa. Condamnat deja in prima instanta, acesta si-a primit, zilele trecute, pedeapsa definitiva. Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea acestuia la…

- La trei ani de la momentul trimiterii in judecata, medicul primar radiolog Eduard Moldovanu, de la Spitalul de Neurochirurgie, si-a aflat, ieri, sentinta. Curtea de Apel Iasi l-a declarat pe doctor vinovat pentru luare de mita in forma continuata, stabilind o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare.…

- Un medic de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost condamnat definitv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru șpaga. Eduard Moldovanu lua bani de la pacienți pentru a efectua examenul cu aparatul RMN și pentru a interpreta rezultatele. Prima instanța l-a condamnat pe medicul radiolog la…

- Eduard Moldovanu, medic la Spitalul de Neurochirurgie, a fost condamnat, definitiv, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, printr-o decizie luata in urma cu putin timp de Curtea de Apel Iasi. In prima instanta, medicul fusese condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare. Citeste despre acest CAZ AICI.…

- Procurorii din cadrul Pachetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au inceput urmarirea penala pentru infractiunile de omor, abzu in serviciu, purtare abuziva si neglijenta in serviciu in dosarul care priveste conditiile in care a decedat judecatorul Stan Mustata in 8 august 2018. “Toate…