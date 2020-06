Stiri pe aceeasi tema

- Trei acuzații noi pentru Liviu Dragnea au fost anunțate vineri seara de DNA. Fostul președinte al PSD a fost inculpat vineri in dosarul Tel Drum, calitate care i s-a adus la cunoștința in dimineața zilei, cand a fost adus cu duba de la penitenciarul Rahova, unde executa condamnarea de trei ani și jumatate…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, printr-un comunicat transmis vineri, ca l-a inculpat pe fostul lider PSD Liviu Dragnea, in dosarul Tel Drum, pentru constituire de grup infracțional organizat. Dragnea este acuzat și pentru doua infracțiuni de abuz in serviciu și instigare la folosirea cu rea-credința…

- Ca raspuns la solicitarile formulate de mass media in cursul zilei de 26 iunie 2020, Biroul de Informare și relații publice este abilitat sa transmita urmatoarele:In cauza mediatizata prin comunicatele 1056 din 13 noiembrie 2017, 1110 din 21 noiembrie 2017 și 72 din 17 ianuarie 2018, procurorii…

- In dosarul Tel Drum, procurorii DNA au anuntat, oficial, pe 13 noiembrie 2017 ca Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte.…

- Liviu Dragnea a fost inculpat in dosarul privatizarii Teldrum. Procurorii DNA spun ca societatea a fost fraudulos privatizata și ca Dragnea a fost beneficiarul real din spatele acesteia. Comunicatul integral al DNA Procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat, vineri, punerea sub acuzare a fostului lider PSD, Liviu Dragnea, pentru savarșirea mai multor infracțiuni in cazul Tel Drum, in perioada in care ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean Teleorman.Liviu Dragnea este acuzat de constituire…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost inculpat in dosarul Tel Drum de catre procurorii DNA.”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul…

- Crin Bologa, procurorul-șef al DNA, spune ca nu s-a lucrat la dosarul Tel Drum pe perioada starii de urgența, așa ca nu va mai fi un termen-limia pentru soluționarea lui, scrie Agerpres. „In dosarul Tel Drum nu s-a putut lucra in aceasta perioada, fiindca urmarirea penala a fost suspendata prin decretele…