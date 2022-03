Procurorii DIICOT scormonesc în actele restaurantului Veranda de pe acoperișul Halei Centrale Restaurantul este pe acoperisul Halei Centrale, care a fost in proprietatea imobiliarului Cristin Zamosteanu. Initial, Primaria respinsese proiectul in anul 2016. Un an mai tarziu a fost de acord cu restaurantul. Luna aceasta a aparut un certificat de urbanism pentru intrare in legalitate a unor lucrari executate pe acoperisul cladirii Procurorii DIICOT extind cercetarile in dosarul in care este anchetat unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Iasi. Conform informatiilor „Ziarului de Iasi", DIICOT a solicitat de la Primarie documente in relatie cu Hala Centrala („MCM Center"), fosta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pe aceasta artera ar urma sa dureze maximum un an. Primaria a dat unda verde constructorului Conest sa inceapa lucrarile de modernizare a strazii Aurel Vlaicu. Valoarea contractului are o valoare de 9,8 milioane lei, fara TVA. Lucrarile se vor desfasura pe parcursul a cel mult un an, sustine…

- Un iesean incearca de aproape un an sa intre in audienta la primarul Mihai Chirica. Intr-o sesizare adresata redactiei, Nicolai Balan (87 de ani) a aratat ca de 30 de ani este nevoit sa suporte umilinta nerezolvarii unei probleme de fond funciar. Potrivit acestuia, a depus numeroase solicitari de primire…

- Primarul Mihai Chirica i-a asteptat pe procurorii DNA cu „temele facute". „Ziarul de Iasi" a aflat detalii despre perchezitiile care au avut loc, pe 26 ianuarie, in biroul primarului, in dosarul „Flux". Anchetatorii au avut surpriza sa gaseasca chiar pe masa de lucru a primarului documente relevante…

- Liderii filialei social-democrate au anuntat ieri si demararea unor actiuni de recredibilizare a partidului pe plan local. Social-democratii ieseni vor sa revitalizeze filiala locala. Noul sef al organizatiei municipale Iasi a PSD, Bogdan Balaniscu, a declarat ieri ca unul dintre obiectivele pe termen…

- Ministerul Culturii a inceput analiza a cel putin doua amplasamente din Iasi unde intentioneaza sa construiasca noul sediu al Operei. Intr-o declaratie acordata „Ziarului de Iasi", ministrul Culturii, Lucian Romascanu, spune ca unul dintre acestea se preteaza pentru o astfel de investitie, dar nu a…

- Ieri a explodat o bomba intr-unul din dosarele penale ale primarului. Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru 60 de zile, in dosarul blocului construit de Gheorghe Chescu in Tatarasi. Procurorii anticoruptie i-au interzis sa-si exercite functia in acest timp. Viceprimarul Daniel…

- Un proiect imobiliar de amploare este in avizare in aceste zile la Primarie. Noul ansamblu rezidential, propus de oameni de afaceri italieni, va avea un impact major asupra celei mai problematice intersectii din oras: Bucium - Poitiers - Trei Fantani. In apropierea acestui punct fierbinte din traficul…

- Institutia s-a sesizat dupa un articol aparut in „Ziarul de Iasi" care descria situatia dificila in care se afla o cladire monument istoric a Iasului. Primaria a alocat anul trecut 100.000 de lei pentru documentatii tehnice, dar nu a mai cheltuit banii. Oricum suma era derizorie, fiind comparabila cu…