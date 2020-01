Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj și-ar putea suspenda activitatea, in situația in care se va ajunge la eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați și grefieri. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, procurorul Cristina Ciobanu, a declarat ca o decizie in acest sens…

- „In data de 21 ianuarie 2020, la nivelul Tribunalului Vrancea s-a intrunit Adunarea Generala a Judecatorilor, urmare a convocarii dispuse de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Adunarea Generala a Judecatorilor de la Tribunalul Vrancea a hotarat urmatoarele: – Exprimarea…

- Tribunalul Bucuresti suspenda pe perioada nedeterminata activitatea de judecata, cu exceptia masurilor preventive si a cauzelor urgente in materie civila, avand in vedere iminenta abrogare a dispozitiilor legate de pensia de serviciu pentru judecatori.Adunarea Generala a Judecatorilor Tribunalului…

- Inspectia Judiciara considera ca proiectul de lege pentru eliminarea pensiilor de serviciu ale judecatorilor si procurorilor "incalca brutal principiile independentei si inamovibilitatii judecatorilor", care sunt garantate de Constitutie, dar si mai multe decizii ale Curtii Constitutionale.

- Peste o suta de grefieri au protestat, miercuri, la Targu-Jiu, fata de proiectul de lege care priveste abrogarea pensiilor de serviciu. Aceștia au ieșit pe scarile Palatului Justiției și și-au exprimat nemulțumirile. La scurt timp, reprezentanții Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj…

- Adunarea Generala a judecatorilor Tribunalului București s-a intrunit, miercuri, iar in urma discuțiilor s-a decis ca, in cazul in care proiectul de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraților va fi adoptat, va fi suspendata judecarea cauzelor, cu excepția celor urgente.Adunarea…

- Consiliul Superior al Magistraturii respinge eventuala desfiintare a pensiilor de serviciu ale magistratilor si arata, intr-un comunicat de presa remis marti, ca „nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratilor si incalcarea independentei acestora”.

- "Nu pot sa spun cat de constituționala ar fi, nu știu ce vor sa faca. Nu asta e marea problema. Cel puțin pentru judecatori nu e o pensie speciala, ci pensie de serviciu. Daca se aplica un impozit covarșitor nu are sens sa le mai dea o pensie de serviciu. Sigur ca magistrații vor fi nemulțumiți.…