- Sute de presupuși membri ai celui mai puternic grup mafiot din Italia se vor confrunta cu justiție in cel mai mare proces de crima organizata din țara din ultimele decenii, relateaza BBC, conform Mediafax. Cei 355 mafioți suspectați și oficiali corupți au fost acuzați in urma unei lungi anchete…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 15390 de persoane (dintre care 14806 adulți și 584 copii). Pana joi, 10 decembrie, au fost vindecați 9774 sibieni.

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Coșmarul in care e captiv inca de la naștere ar putea lua sfarșit pentru Alexandru-Bjorn Padina, din Slobozia, județul Ialomița, daca baiețelul…

- PRINS…Politistii vasluieni au depistat la Barlad un barbat, care figura urmarit international in baza unui mandat european de arestare. Catalin Oancea, de 34 de ani, avea emis pe numele sau un mandat european de arestare, pentru savarsirea mai multor infractiuni de furt, in perioada 2006 – 2016. Barbatul…

- Muhamed Iman Mustafa (28 de ani) este acuzat ca și-a înjunghiat fosta iubita pe o alee din Gheorgheni, în luna august, s-a suit în masina si a plecat la casa parinteasca din satul Poeni, comuna Udesti, judetul Suceava. Tânarul a fost…

- In 2019 aflam de condamanrea lui Dragoș Savulescu la la 5 ani și 6 luni de inchisoare pentru inșelaciune. Acum Dragoș Savulescu traiește fara griji și in plin lux in Italia. Ba mai mult de-atat, recent, fostul finanțator al clubului Dinamo are activitate intensa pe rețelele de socializare. Dragoș Savulescu…

- Noile masuri antipandemice din Italia au dus la proteste de strada in Torino și Milano. Acestea s-au transformat in confruntari cu poliția și atacuri violente ale gloatelor furioase, care au aruncat cu petarde și alte astfel de obiecte incandescente și au atacat și jefuit magazine, relateaza The Guardian.