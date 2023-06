Stiri pe aceeasi tema

- Panza "Bust de femeie", de Picasso, va fi scoasa la licitatie la Koln. Panza "Buste de femme" de Pablo Picasso, ce a fost creata cu doi ani inainte de moartea artistului in 1971, urmeaza sa fie scoasa la licitatie, luni, la Koln, pentru o suma estimata intre 1,5 si 2,5 milioane de euro, transmite…

- Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier – ”Andromeda” -, care ar fi fost folosit la transportarea explozivilor folositi in sabotaj, in septembrie 2022, in Marea Baltica. Metadate ale unui e-mail trimis in timpul inchirierii velierului ar conduce la Ucraina, dezvaluie Der Spiegel.…

- Romance sarace obligate sa practice prostituția 'la strada' in Roma: Polițiștii și procurorii DIICOT au descins peste traficanțiUn grup infracțional organizat, care deținea „posturi” pentru prostituția stradala in Roma, a fost destructurat de procurorii DIICOT. Fete cu situație materiala precara…

- Ministerul rus de Externe a anuntat joi, 25 mai, ca i-a convocat pe ambasadorii Germaniei, Suediei si Danemarcei pentru a protesta fata de ceea ce a spus ca este ”lipsa totala de rezultate” intr-o ancheta pentru a identifica cine a aruncat in aer gazoductele Nord Stream in 2022, relateaza Reuters și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un nou apel catre NATO, indemnand Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord sa ia o „decizie politica pozitiva” cu privire la candidatura Kievului in cadrul summitului sau din iulie, relateaza Reuters. Partenerii occidentali ai Ucrainei i-au…

- Peste o suta de persoane suspectate de legaturi cu grupul de crima organizata „Ndrangheta” din Italia au fost arestate in mai multe țari europene. Procurorii belgieni spun ca este probabil cea mai mare operațiune comuna desfașurata vreodata impotriva sindicatului. „Ndrangheta” este una dintre cele mai…

- Reactorul nuclear Olkiluoto 3 (OL3), din Finlanda, cel mai mare din Europa, va incepe duminica producția regulata, crescand securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a taiat sursele de gaz și electricitate, relateaza Reuters.