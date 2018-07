Procuroarea Alexandra Lancranjan (cea care instrumenteaza dosarul “Teldrum”) este cercetata de Inspecția Judiciara, transmite Antena 3. Cercetarea vine ca urmare a unui schimb dur de replici pe care procurorul DNA l-a avut cu ministrul Justitiei pe tema reglementarii abuzului in serviciu. “Ca urmare a solicitarii dumneavoastra, va comunicam faptul ca Inspectia Judiciara s-a sesizat din The post Procuroarea lui Dragnea, Alexandra Lancranjan, anchetata de Inspecția Judiciara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .