- Oficialii ucraineni sustin ca aproape 200 de copii au fost ucisi in timpul razboiului declansat de Rusia. De asemenea, peste 300 de copii au fost raniti. 183 de copii au fost ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei rusesti, a anuntat biroul procurorului general al Ucrainei. De asemenea, 342 de de…

- UNICEF a anunțat ca jumatate din totalul copiilor ucraineni au fost stramutați, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Euronews. Este vorba despre aproximativ 4,3 milioane de copii stramutați, de la inceputul razboiului, adica mai mult de jumatate din populația de copii din Ucraina, estimata la…

- In decurs de o luna, 121 de copii ucraineni au fost ucisi, iar 167 au fost raniti in Razboiul din Ucraina, anunta Procuratura Generala ucraineana, relateaza AFP. ”Razboiul din Ucraina conduce la deplasari masive si la fluxuri de refugiati, conditii susceptibile sa provoace o crestere brutala a exploatarii…

- In cea de-a 25-a zi de razboi in Ucraina, orașele sunt in continuare amenințate de atacurile armatei rusești. Harkov continua sa fie bombardat de artilerie si mai multe cladiri rezidentiale au fost lovite si au luat foc sambata seara. Cel putin 260 de civili au fost ucisi in conflictele din jurul Harkov…

- Potrivit unui bilant al Consiliului drepturilor omului al ONU, numarul civililor care si au pierdut viata de la inceputul invaziei Ucrainei, care a debutat pe 24 februarie, a crescut la 579.Printre morti se afla 42 de copii si tineri si 1.0002 de persoane ranite. Potrivit Agerpres, vineri, 11 martie,…

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.

