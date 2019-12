Procter & Gamble deschide o noua fabrica la Urlati, cea mai mare investitie a companiei in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Procter & Gamble deschide, in 2021, o noua fabrica la Urlati in care va produce capsule de detergent lichid pentru Ariel si Lenor, a anuntat, joi, Antoine Brun, vicepresedintele Procter & Gamble Europa de Sud-Est, in cadrul unei conferinte in care compania a marcat 25 de ani pe piata locala. "Anul acesta,…

- Dupa ce a declarat ca vrea sa deschida reprezentanța in Romania, Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Volkswagern a renunțat sa mai anunțe decizia legata de investiția de 1,4 miliarde de euro pe care o planificase pnetru Turcia, dupa ce aceasta țara a declanșat o ofensiva foarte criticata in nordul Siriei, impotriva kurzilor, scrie ziarul handelsblatt.com. In aceste condiții, fabrica ar putea fi construita…

- Compania lituaniana Apex va deschide in doua saptamani primul hotel Courtyard by Marriott din Romania, investitie de pana in 30 milioane euro, si alte doua hoteluri anul viitor, Moxy by Marriott si Autograph by Marriott, a declarat pentru News.ro Gerhard Erasmus, CEO Apex Hotel Alliance Management.

- MOL Grup a demarat construcția fabricii de polioli de la Tiszaujvaros, o investiție de peste 1,2 miliarde de euro, cu o capacitate de producție de 200.000 de tone de polioli pe an și care va fi pusa in funcțiune in 2021, infomeaza compania, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis intervine…

- "Investitia propusa este de aproximativ 20 de milioane euro, iar proiectul va concura cu investitii similare din Oradea, Ungaria sau Austria si foarte putine din Romania. Avem 3,2 hectare, este vorba vechiului strand, vechea sala de sport, terenul de atletism, vechiul teren de fotbal si terenurile…

- Potrivit unui comunicat al ambasadei, George Maior saluta anunțul facut de fondatorul companiei Tesla, Elon Musk, de a intra pe piața din Romania "Anunțul fondatorului companiei americane Tesla, Elon Musk privind perspectivele de intrare pe piața romaneasca este o veste excelenta in contextul…