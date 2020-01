Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor din SUA l-ar putea cita ca martor pe fostul consilier prezidential John Bolton, in cazul in care Senatul refuza acest lucru in procesul privind demiterea presedintelui Donald Trump, a declarat joi seara un lider democrat, Jerrold Nadler, anunța MEDIAFAX."Daca votul…

- Casa Alba l-a informat pe John Bolton, fost consilier pentru Securitate Naționala al președintelui Donald Trump, ca manuscrisul carții sale conține informații clasificate, astfel ca lucrarea nu poate fi publicata in forma actuala, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Ce lovitura!…

- Procesul din Senat ar trebui sa se deruleze "foarte rapid", a declarat joi seara presedintele Statelor Unte, Donald Trump, referindu-se la procedura demiterii, pe care a catalogat-o drept o "farsa", informeaza Mediafax citând CNN. "Procedura demiterii este o farsa",…

- Procesul din Senat ar trebui sa se deruleze "foarte rapid", a declarat joi seara presedintele Statelor Unte, Donald Trump, referindu-se la procedura demiterii, pe care a catalogat-o drept o "farsa", informeaza CNN."Procedura demiterii este o farsa", a afirmat Donald Trump la Casa Alba, catalogand…

- Congresul SUA i-a acordat presedintelui Donald Trump o saptamâna pentru a decide daca avocatii sai intentioneaza sa prezinte martori si probe în procedurile din cadrul anchetei care ar putea duce la punerea oficiala sub acuzare a acestuia în urmatoarele saptamâni, potrivit Reuters,…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, sambata, ca transcriptul unei a doua convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar putea fi publicat in viitorul apropiat de Casa Alba, transmite Reuters. ''Avem inca un transcript care apare, ceea ce este foarte…