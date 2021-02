Stiri pe aceeasi tema

- Procesul care il vizeaza pe fostul presedinte american Donald Trump, inculpat de Camera Reprezentantilor pentru "instigare la insurectie", a inceput marti in Senatul SUA. In prima etapa, Senatul va stabili daca procedura care il vizeaza pe Donald Trump este sau nu constitutionala, in contextul…

- Procesul in Senatul SUA care il vizeaza pe fostul presedinte Donald Trump, inculpat pentru "instigare la insurectie", va incepe pe 8 februarie, potrivit agentiei Associated Press. Senatorul Chuck Schumer,...

- Procesul contra lui Donald Trump, in care fostul presedinte al SUA e acuzat de instigare la insurectie in asaltul de la Capitoliu, va incepe in Senat pe 8 februarie. Sansele ca Trump sa fie acuzat scad pe zi ce trece, in timp ce tot mai multi republicani sunt convinsi ca acesta va fi achitat, informeaza…

- Procesul in Senatul SUA care il vizeaza pe fostul presedinte Donald Trump, inculpat pentru "instigare la insurectie", va incepe pe 8 februarie, potrivit agentiei Associated Press, informeaza Mediafax.ro. Senatorul Chuck Schumer, liderul grupului majoritar democrat din Senat, a declarat ca…

- Procesul de destituire a lui Donald Trump va incepe in a doua saptamana din februarie in Senat, dupa transmiterea actului de punere sub acuzare a fostului presedinte la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri seful majoritatii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, relateaza AFP.…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

- Punerea sub acuzare a lui Trump s-a desfașuarat in condiții nemaivazute, cu cladirea plina de soldați ai Garzii Naționale gata sa previna un alt atac impotriva Capitoliului.Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat pentru "impeachment" cu 232 voturi fata de 197 impotriva.Liderul…

- Mai mulți republicani au anunțat, sambata, ca se vor opune certificarii de catre Congresul SUA a rezultatului alegerilor prezidențiale saptamana viitoare. Aceasta este o ultima tentativa de contestare a victoriei lui Joe Biden, informeaza AFP, citata de Agerpres.Primul care și-a exprimat intenția de…