- Ed Sheeran a caștigat procesul in care era acuzat ca a plagiat un cantec celebru al lui Marvin Gaye, scrie BBC. Cantarețul și compozitorul britanic a negat ca a furat elemente ale cantecului Let's Get It On pentru hitul sau Thinking Out Loud.

- Artistul Ed Sheeran a declarat ca va renunța la muzica daca va fi gasit vinovat de plagiat. Cantarețul e implicat intr-un proces in legatura cu o presupusa incalcare a drepturilor de autor in cazul piesei „Thinking Out Loud”. Cine l-a dat in judecata pe artist Ed Sheeran a fost dat in judecata de moștenitorii…

- Compozitorul Ed Sheeran a sosit luni, 1 mai 2023, la un tribunal federal din Manhattan pentru reluarea unui proces privind copierea clasicului lui Marvin Gaye, „Let’s Get it On”. Saptamana trecuta, marți (25 aprilie), Ed Sheeran a depus marturie la tribunalul federal din Manhattan, la inceputul unui…

- Starul pop britanic Ed Sheeran a cantat la chitara joi intr-o sala de judecata a unui tribunal din New York pentru a se apara intr-un proces in care este acuzat ca a plagiat un cantec celebru al lui Marvin Gaye, relateaza presa americana, potrivit AFP.Pentru a doua oara intr-un an, cantaretul si…

- Ed Sheeran a interpretat progresia de acorduri a piesei sale de succes „Thinking Out Loud” și a cantat in boxa martorilor la tribunalul federal din Manhattan, joi, in timpul unui proces in care se discuta daca a copiat piesa „Let's Get it On” al lui Marvin Gaye, scrie The Guardian.Marturisind in calitate…

- A plagiat unul dintre regii muzicii pop, britanicul Ed Sheeran, celebrul cantec „Let's get it on” al lui Marvin Gaye pentru hitul sau „Thinking Out Loud”? Un juriu, a carui selecție a inceput luni la un tribunal federal din New York, trebuie sa raspunda la aceasta intrebare, anunța AFP.

