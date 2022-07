Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a angajat firma de avocatura Wachtell, Lipton, Rosen & Katz din SUA, in timp ce se pregateste sa-l dea in judecata pe Elon Musk si sa-l forteze sa finalizeze achizitia de 44 de miliarde de dolari a companiei de social media, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea, transmite Reuters.…

- Musk, directorul general al Tesla, si-a reziliat vineri contractul, declarand ca Twitter nu a furnizat informatii despre conturile false de pe platforma, dupa care presedintele Twitter, Bret Taylor, a promis o lupta legala. Twitter intentioneaza sa depuna o actiune in justitie la inceputul acestei saptamani…

- Anunțul fondatorului Tesla și SpaceX, Elon Musk, ca nu mai vrea sa cumpere Twitter i-a infuriat pe oficialii rețelei sociale, care au anunțat ca-l vor da in judecata pentru a-l obliga sa incheie tranzacția, relateaza CNN.

- Miliardarul și antreprenorul in domeniul tehnologiei Elon Musk ar fi recunoscut ca are un cont „secret” pe Instagram. Duminica, pe Twitter, ca raspuns la un aparent fan, fondatorul SpaceX a respins afirmațiile unui utilizator care susținea ca el ar fi administrat in secret acest cont, conform alephnews.ro.…

- Elon Musk a anunțat miercuri ca utilizarea Twitter ar putea sa presupuna un mic cost pentru guverne și zona comerciala. Miliardarul a adaugat insa ca platforma va continua sa fie gratuita pentru ”utilizatorii ocazionali”.

- Musk a incheiat marti un acord pentru achizitionarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. Avocatii sai au incercat sa rezilieze decretul de consimtamant din 2018, care a rezolvat acuzatiile SEC de frauda cu titluri de valoare si au sustinut ca urmarirea lui Musk de catre autoritatile de reglementare…

- Elon Musk a incheiat luni, 25 aprilie, un acord pentru cumpararea platformei Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. Dupa anuntarea informatiei actiunile Twitter au urcat cu aproximativ 6%. Discutiile privind finalizarea acordului, care saptamana trecuta parea nesigur, au accelerat…

- Consiliul de administrație al Twitter a anunțat, luni, ca accepta oferta de 44 de miliarde de dolari facuta de Elon Musk. „Consiliul de administrație Twitter a desfașurat un proces atent și cuprinzator pentru a evalua propunerea lui Elon, cu un accent clar pus pe valoare, certitudine și finanțare”,…