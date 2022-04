PROCESUL DROGURILOR: Coliziune între UE şi România la o instanţă din Iaşi Procurorii DIICOT ieseni par sa fi pus gand rau oricui aduce macar vorba de canepa. La sfarsitul anului trecut, in urma unui scandal national privind cerbicia unor procurori, activistul Cristian Dide era arestat dupa ce a trimis pe adresa DIICOT doua colete continand diverse produse din cannabis, fiind apoi trimis in judecata pentru trafic de droguri. Acum, pe masa judecatorilor ieseni a mai ajuns un dosar interesant: doi administratori de firma sunt acuzati, la pachet cu societatile pe care le conduc, de trafic de droguri in forma continuata. Unul a vandut, iar celalalt a cumparat, cu facturi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

