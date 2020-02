Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat vineri ca Congresul ar trebui ''sa stearga'' punerea sa sub acuzare care i-a adus un proces de destituire, in pofida achitarii sale miercuri in Senat, relateaza AFP. ''Ar trebui sa se stearga 'impeachment-ul' in Camera Reprezentantilor?'',…

- Presedintele american Donald Trump, achitat miercuri de Senat, dupa un proces de destituire care a tinut America in suspans, a anuntat ca se va adresa joi dupa-amiaza de la Casa Alba, relateaza AFP. "Voi face o declaratie maine, la ora 12:00 (17:00 GMT) de la Casa Alba pentru a vorbi despre victoria…

- Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, a votat miercuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump. Procedura destituirii este transferata in Senat, dominat de republicani.

- Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, a votat miercuri pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump. Procedura destituirii este transferata in Senat, dominat de republicani.

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri ca nu a facut "nimic rau", intr-un mesaj transmis pe Twitter cu cateva ore inaintea votului din Camera Reprezentantilor privind procedura de destituire lansata impotriva sa, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Va vine sa credeti…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri ca nu a facut ''nimic rau'', intr-un mesaj transmis pe Twitter cu cateva ore inaintea votului din Camera Reprezentantilor privind procedura de destituire lansata impotriva sa, relateaza AFP si Reuters. "Va vine sa…

- Un proces al lui Donald Trump va fi o prioritate pentru Senatul SUA la inceputul lui 2020 in eventualitatea in care punerea sub acuzare a presedintelui american (impeachment) este aprobata de Camera Reprezentantilor saptamana viitoare, a declarat miercuri liderul majoritatii republicane din Senatul…

- "Acest lucru inseamna ca deosebit de importantul si rar folositul act de Destituire va fi folosit in mod obisnuit pentru a ataca viitori presedinti. Nu asta au avut in vedere Parintii nostri Fondatori", a transmis Trump pe Twitter."Vom castiga", a subliniat liderul de la Casa Alba. "Daca…