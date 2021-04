Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian în exercitiu Benjamin Netanyahu s-a folosit de putere în mod ”ilegitim”, în beneficiul ”afacerilor personale”, l-a acuzat luni, în redeschiderea procesului cu privire la coruptie în care este judecat, procurorul general Liat Ben-Ari,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat miercuri un apel liderilor partidelor de dreapta sa i se alature pentru a forma o coalitie guvernamentala, in primul sau discurs de dupa alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa alegerile parlamentare de la 23 martie, partidul Likud (dreapta)…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…

- Insa, Netanyahu nu are nicio garantie insa ca isi va asigura majoritatea de mandate pentru a forma viitorul guvern, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, scriu agentiile internationale de presa, scrie Agerpres. Potrivit acestor sondaje realizate de canale de televiziune israeliene, formatiunea…

- Partidul Likud al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare israeliene de marți, dar fara nicio garanție ca obține o majoritate de locuri pentru a forma urmatorul guvern, potrivit exit-pollurilor, relateaza AFP.Potrivit acestor exit-polluri…

- Partidul Likud (dreapta), condus de premierul israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, se va clasa pe primul loc in scrutinul parlamentar programat pe 23 martie, dar nu este clar cum va fi formata majoritatea in Knesset. Conform unui sondaj de opinie comandat de postul israelian 103FM Radio,…