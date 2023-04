Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Floriilor sau a Stalpilor este una dintre cele 12 sarbatori imparatești din cursul anului bisericesc. Sarbatoarea simbolizeaza Intrarea Domnului in Ierusalim, orașul unde a inceput sa fie celebrata. Floriile deschid „Saptamana Mare", dupa cele 40 de zile de post pe care redincioșii ortodoxi…

- Federatia Romana de Baschet intentioneaza sa inceapa demersurile pentru obtinerea organizarii meciurilor din faza grupelor Campionatului European - FIBA Women's EuroBasket 2025, la noua sala polivalenta din municipiul Constanta, a anuntat forul national, marti, pe site-ul sau oficial.Presedinta Federatiei,…

- Incident neobișbuit pe aeroportul Otopeni. O femeie cu un copil mic, care a ratat imbarcarea intr-o cursa spre Londra, a reușit sa ajunga pe pista cand avionul se pregatea de decolare. Incidentul a avut loc ieri. Femeia, originara din Egipt, s-a prezentat prea tarziu la imbarcarea pentru o cursa TAROM…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a explicat de ce Malcom Edjouma, cel mai in forma jucator al roș-albaștrilor, a fost doar rezerva cu Petrolul (4-1). Menajat, mijlocașul central in varsta de 26 de ani a intrat in repriza secunda și a marcat al 5-lea sau gol din 2023. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe…

- Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud ii invita pe bistrițeni la doua evenimente speciale. Marți, 7 martie 2023, de la ora 17.00 aici va avea loc spectacolul susținut de elevii Școlii de Arte Bistrița. Evenimentul este prilejuit de Ziua Femeii. In 5 martie, de la ora 11.30, la Biserica ortodoxa…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- Lucian Bode, secretarul general al PNL și ministru de interne este o problema de siguranța naționala, afirma vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu: „Intr-o țara normala ar fi (fost) demis”.

- Ieri, de Sfantul Ioan Botezatorul, Oana Roman și-a sarbatorit ziua de nume. Vedeta a primit o mulțime de urari pe rețelele de socializare din partea prietenilor și fanilor, carora s-a și confesat. A transmis un mesaj sincer.Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ca e obosita dupa perioada sarbatorilor de…