Proces pentru anularea Ordinului MEC privind transportul elevilor, la Curtea de Apel Constanta. Judecatorii au decis deja ca nu trebuie suspendat

Stiri pe aceeasi tema

- Completul este alcatuit din judecatoarele Anca Madalina Alexandrescu, Rodica Cosma si Adriana Ispas, fost vicepresedinte al Curtii de Apel Constanta si fost presedinte al Sectiei penale din Curtea de Apel Constanta. Un complet de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei este…

- ICCJ a decis rejucecarea procesului pentru palmares dintre FCSB și CSA Steaua. Adrian Cavescu și Daniel Idita, avocații echipei din Liga 1, au comentat verdictul la Inalta Curte de Casație și Justiție. VIDEO. Reacțiile avocaților FCSB: „Un real succes. Palmaresul este la echipa din Liga 1” „ICCJ a decis…

- Judecatorii au decis ca nu se impune suspendarea Ordinului nr. 6376 2022 al Ministerului Educatiei, asa cum ceruse AEC. Totodata, Curtea de Apel a decis sa dea curs solicitarii Asociatiei Elevilor din Constanta si sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor…

- Mii de angajați din Complexul Energetic Oltenia (CEO) se vor putea pensiona cu 13 ani mai devreme, in urma unei decizii a instanței supreme. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul in interesul legii formulat de Curtea de Apel din Suceava, cu privire la interpretarea și aplicarea Legii…

- * Performanta semnificativa: a obtinut calificativul „foarte eficient” in ceea ce priveste rata de solutionare a dosarelor F.T. Potrivit datelor statistice centralizate la nivel national, in cursul anului 2022, Curtea de Apel Ploiești s-a situat pe locul patru in clasamentul național al instantelor…

- Magistratul Ioana Ursache, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a fost propusa pentru a fi delegata in continuare, pe functia de procuror sef adjunct al Sectiei Resurse Umane si Documentare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Premierul Nicolae Ciuca a dat in judecata Ministerul Educației pentru a suspenda inregistrarea a trei sesizari de plagiat care vizau teza sa de doctorat. A caștigat in prima instanța, iar la recurs s-a constat ca ministerul vizat a depașit termenul legal pentru depunerea recursului, scrie G4Media .…

- Printre propunerile inaintate procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei se numara si magistratul Cristina Mastacan, fost procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent procuror al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta.…