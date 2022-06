Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața americana Mariah Carey (53 de ani) a fost data in judecata pentru suma de 20 de milioane de dolari. Ea este acuzata ca a incalcat drepturile de autor pentru melodia „All I Want For Christmas is You” inregistrata in 1994, a transmis agenția Reuters.Procesul a fost intentat de compozitorul…

- Mariah Carey a fost data in judecata și ii sunt cerute despagubiri de 20 de milioane de dolari americani, fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", scrie DPA/PA Media.

- Mariah Carey a fost data in judecata, pentru 20 de milioane de dolari americani, fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei „All I Want For Christmas is You”, informeaza sambata DPA/PA Media. Numele cantaretei si cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt mentionate…

- Un consortiu de avocati ucraineni si internationali se pregateste sa lanseze o actiune civila in masa impotriva statului rus, precum si a contractorilor militari privati, dar si impotriva oamenilor de afaceri care sustin efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, in incercarea de a obtine despagubiri financiare…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, lansarea unei campanii impotriva "mafiei ursului", sustinand ca exista persoane de la diverse ONG-uri care incaseaza sume mari de bani pentru a demonta orice initiativa de a face acceptabila convietuirea…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt in proces de divorț, insa separarea e unul destul de complicata. In momentul de fața fetițele locuiesc in apartamentul pe care cantareața in deține, dar designerului vestimentar vrea sa le ia in casa lui. Aceasta a deschis un proces impotriva artistei.

- Mariah Carey este o mama fericita, caci in acest weekend sarbatorște ziua de naștere a gemenilor ei. Celebra cantareața le-a transmis o urare emoționanta copiilor ei, care au implinit 11 ani.

- Gheorghe Tudor, cetațean al județului Prahova, fost consilier județean, activist in societatea civila indeosebi pe problemele romilor, a lansat in spațiul public o scrisoare deschisa adresata primarului municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, prin care cere oprirea discriminarii conducerii Teatrului…