Proces de votare fără incidente în primele ore, în Prahova Violeta Stoica Procesul de votare a inceput fara probleme in județul Prahova, la nivelul celor 624 de secții de votare organizate in localitațile județului, transmit reprezentanții IPJ Prahova. Astazi, 1.200 de polițiști, alaturi de peste 550 de jandarmi, 310 pompieri și 140 alte efective din cadrul altor structuri M.A.I. vor asigura masurile de ordine și liniște publica, pentru prevenirea oricaror fapte antisociale in zona secțiilor de votare, avand in vedere buna derulare a procesului electoral. Conform legii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are obligația sa ia toate masurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii care au simptome de COVID-19, dar inca nu au și un test pozitiv, pot vota in continuare in cadrul alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Au prioritate in fața celorlalți, dar și un circuit special.Romanii care prezinta simptome specifice evidente infectarii cu noul coronavirus, precum tuse,…

- Biroul Electoral Central a adoptat, duminica, o decizie prin care se interzic anumite lucruri in zona secției de vot. Conform deciziei citata de Agerpres , se interzic urmatoarele: utilizarea in cabina de vot a aparatelor de fotografiere, inregistrarea sau preluarea de imaginicomercializarea si/sau…

- Alegatorii care la ora 21,00 se afla in sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara acestui sediu pot sa isi exercite dreptul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie pana cel mult la ora 23,59, acestia primind bonuri de ordine cu stampila de control a sectiei de votare.…

- Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de catre alegatori in timpul exercitarii dreptului de vot se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 600 si 1.000 de lei, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. „Refuzul oricarei persoane de a se conforma dispozitiilor…

- Secțiile de votare s-au deschis la ora 07.00 și prezența pe județul Iași la vot este 1,46%. La nivel național, județele cu prezența cea mai mare la urne sunt Dambovița, Dolj și Prahova. Autoritațile au transmis faptul ca alegatorii sunt obligați sa poarte masca de protecție, astfel incat sa in situația…

- Secțiile de votare s-au deschis la ora 07.00 și prezența pe județul Iași la vot este 1,46%. La nivel național, județele cu prezența cea mai mare la urne sunt Dambovița, Dolj și Prahova. Autoritațile au transmis faptul ca alegatorii sunt obligați sa poarte masca de protecție, astfel incat sa in situația…

- Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat mai multe modificari importante pentru alegerile locale din 27 septembrie , iar una extrem de importanta este aceea ca este prima oara cand o persoana poate vota de mai multe ori, noteaza Digi24. BEC a stabilit, vineri, procedura care va fi urmata la alegerile…

- Biroul Electoral Central a stabilit procedura care va fi urmata la alegerile locale in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal va semnala ca un cetațean a mai votat o data in aceeași zi. Potrivit hotararii adoptate de BEC, in cazul in care,…