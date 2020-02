Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile in clasa pregatitoare vor fi in luna martie, conform proiectului de metodologie si calendarului publicate de Ministerul Educatiei Nationale. Inscrierile se vor derula dupa noi reguli. De exemplu, inspectoratul scolar poate schimba circumscriptiile in cazul scolilor care nu ar putea cuprinde…

- Politia va institui filtre de miercuri, incepand de la ora 21,00, pe drumurile nationale si judetene din judetul Braila, oprind circulatia pana cand starea vremii va permite redeschiderea acestora. Vor putea circula doar autospecialele pompierilor, Politiei, Jandarmeriei, Ministerului Apararii Nationale,…

- Școlile și inspectoratele școlare trebuie sa afișeze, pe 24 februarie, circumscripțiile școlare, numarul de clase pregatitoare alocate, și programul de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor. Inscrierile in clasa pregatitoare incep anul acesta 4 martie, potrivit unui proiect pus in dezbatere…

- Clasele pregatitoare se vor forma prin tragere la sorti sau prin ordine alfabetica, renuntandu-se astfel la alegerea scolii favorite si la formarea de liste si favoritisme care ducea catre diferentierea intre copii.

- Noi modificari in procedura de adopție, acordare a custodiei pentru protecția copiilor ai caror parinți sunt plecați peste hotare sau intr-o alta localitate și reglementarea aspectelor privind returnarea copiilor la locul habitual de trai, au fost aprobate in cadrul ședinței de

- Guvernul va schimba din nou modalitatea de alegere a președinților de consilii județene. Vor fi aleși din nou din randul consilierilor județeni, prin votul acestora. Procedura va fi modificata prin ordonanța de urgența. In vara anului 2019, Guvernul Dancila a adoptat o ordonanța de urgența potrivit…

- Protocol intre Ministrul Educatiei si cel al Sanatatii, in contextul puzderiei de cazuri de gripa aparute in ultimul timp in unitatile scolare. Protocolul, care anunța masurile de aplicat in aceasta perioada, va fi transmis catre toate inspectoratele scolare judetene si directiile judetene de sanatate...

- Alesii judeteni au aprobat, la sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Maramures, desfasurata la inceputul lunii decembrie 2019, acordarea sumei de 200.000 de lei, reprezentand stimulente financiare pentru elevii care au obtinut distinctii, medalii si premii speciale la olimpiadele si concursurile…