Democrații au depus luni în Camera Reprezentanților un rechizitoriu împotriva lui Donald Trump, primul pas catre deschiderea formala așteptata saptamâna aceasta a unei a doua proceduri de punere sub acuzare (impeachment) împotriva președintelui SUA, pe care îl acuza ca a &"incitat&" la violența&" care a lovit Capitoliul miercuri, relateaza AFP.



The Article of Impeachment: Incitement to Insurrection, drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me & @HouseJudiciary staff, has now been formally introduced at the House pro forma session today. https://t.co/Y6ntbSXF9G…