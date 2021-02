Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de destituire a lui Donald Trump incepe astazi, in Senatul american. Cei 100 de senatori, 50 de democrati si 50 de republicani, vor decide daca il condamna sau il achita pe fostul presedinte pentru ca ar fi incurajat violentele din 6 ianuarie de la Capitoliul american.

- Senatul american ar urma sa inceapa, marți, procesul impotriva fostului președinte Donald Trump, acuzat de incitare la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. Democrații invoca “cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte”. 5 oameni au murit in violențele de la Capitoliu,…

- Congresmenii desemnati procurori in noul proces de "impeachment" impotriva lui Donald Trump au sustinut ca acesta a procedat la "cea mai grava violare a Constitutiei comisa vreodata de un presedinte american" prin "incitarea" partizanilor sai sa atace...

- Procesul lui Donald Trump incepe oficial marți, 9 februarie 2021, in Senatul american, fiind a doua astfel de procedura, numita de „impeachment”, prin care trece miliardarul american. El este singurul președinte al Statelor Unite care a fost pus sub acuzare in doua randuri pentru acțiunile sale in calitate…

- Avocatii fostului presedinte american Donald Trump argumenteaza ca procesul programat in Senatul SUA, in urma inculparii pentru "instigare la insurectie", este neconstitutional, intrucat mandatul prezidential s-a incheiat. Citește și: S-a facut marea imparțeala a prefecților: lista județelor…

- Democratii au publicat memorandumul de acuzare al fostului presedinte american, ale carui actiuni, incepand de la acuzatiile de frauda electorala si pana la chemarea la mitingul de la Washington, incitarea insurectiei si apoi neindeplinirea functiei prezidentiale in cursul asaltului asupra Capitoliului,…

- Procesul de destituire a lui Donald Trump va incepe in a doua saptamana din februarie in Senat, dupa transmiterea actului de punere sub acuzare a fostului presedinte la inceputul saptamanii viitoare, a anuntat vineri seful majoritatii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, relateaza AFP.…

- Fostul presedinte Donald Trump nu este pregatit pentru procesul de demitere din Senatul SUA, care ar putea incepe cel mai devreme saptamana viitoare, chiar daca acesta ar putea incepe cel mai devreme saptamana viitoare, relateaza CNBC.