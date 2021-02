Procedura de amânare a ratelor la credite, în Monitorul oficial Hotarârea de Guvern privind procedura de amânare a ratelor la credite a fost publicata în Monitorul Oficial, la circa o saptamâna e la adoptarea de catre guvern. HotNews.ro a scris weekendul trecut despre modificarile aparute între timp. Acestea se regasesc în varianta publicata în Monitor, astfel ca reluam textul actualizat.

Cine poate beneficia

Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobânzilor si comisioanelor aferente creditului ipotecar care îndeplineste conditiile de mai jos (vezi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

