- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI. Parlamentul European a votat miercuri pentru…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune situatia din Romania, iar in cea de a doua sesiune plenara din octombrie va adopta o rezolutie pe aceasta tema, anunta europarlamentarul Siegfried Muresan, care precizeaza ca premierul Viorica Dancila va fi invitata la dezbatere. „Avem…

- Polonia a anuntat ca va bloca orice sanctiune impusa de Uniunea Europeana asupra Ungariei, care este acuzata ca nu respecta regulile blocului european privind democratia, scrie Reuters. „Fiecare tara are dreptul suveran sa faca informele interne pe care le considera potrivite”, a comunicat Ministerul…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat, miercuri, ca decizia Parlamentului European de initiere a procedurii pentru sanctionarea Ungariei reprezinta o "greșeala" și un "dublu standard" in evaluarea statului de drept.

- „Ungaria nu va ceda santajului european”, a spus raspicat premierul Viktor Orban in plenul Parlamentului European. Declaraţia vine în contextul în care aleşii trebuie să se pronunţe miercuri asupra unui raport care acuză Budapesta de încălcarea…

- Unitatea Europei a fost tema principala a discursului pe care presedintele Comisiei Europene l-a sustinut miercuri dimineata in plenul Parlamentului European. In acest sens, tocmai respectul pentru Justitie e obligatoriu, a spus Jean-Claude Juncker, amintind ca orice stat care nu respecta statul de…

- Sargentini a enumerat in raportul privin Ungaria amenintarile la libertatea media, repunerea in discutie a independentei justitiei, atacurile regulate impotriva organizatiilor neguvernamentale, renasterea antisemitismului ca si repunerea in discutie a anumitor drepturi sociale, potrivit unei analize…

- Boris Johnson a lansat luni o noua ofensiva contra sefei guvernului britanic, Theresa May, in plin zvon despre vointa lui de a o rasturna pentru a prelua conducerea Partidului Conservator divizat cu 200 de zile inainte de Brexit, potrivit La Libre , citat de Rador.