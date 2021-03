Problemele tinerilor în pandemie: Iată ce-și doresc PodcasturiProblemele tinerilor in pandemie: Iata ce-și doresc In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", activistul civic Roman Andriiv a declarat ca deși anul 2020 a fost unul destul de complicat, necesitațile și problemele cu care se confrunta tinerii au ramas practic neshimbate. © Sputnik / OsmatescoMai multe oportunitați pentru tineri: CMTC a dat start unui program ineditAceștia iși doresc locuri de munca decente și bine platitie, activitați de antreprenoriat și trainguri care ar contribui la dezvotlarea personala. "Comparativ cu anii precedenți observam o tendința mai mare a… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

