Probleme pentru economia Marii Britanii. O scădere neașteptată Saptamana trecuta, Banca Angliei a avertizat ca se asteapta ca economia Marii Britanii sa intre in cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala, in trimestrul al patrulea. Intre timp, se estimeaza ca inflatia va atinge un varf de peste 13% in octombrie. Estimarile lunare au aratat ca PIB-ul a scazut cu 0,6% in iunie, mai putin decat consensul analistilor, de 1,3%, in timp ce in luna mai a avut loc o expansiune revizuita la 0,4%. Cresterea economica stagneaza, pe masura ce economia se confrunta cu dificultati din cauza unei scaderi severe a veniturilor reale, pe fondul inflatiei ridicate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

