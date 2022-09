Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Deltanav S.A., o societate pe actiuni cu sediul in str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, mun. Tulcea, jud. Tulcea,, cu votul tuturor membrilor sai, respectiv Ghartadi Mragbeh Amir, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Bibu Matei Gabriel, in calitate de…

- Componenta actiunilor tehnologice, sensibile la rata dobanzii, au scazut cu 2,4%. Randamentul obligatiunilor pe 10 ani ale Germaniei a crescut cu 0,10 puncte procentuale, pana la maximul din doua luni. Isabel Schnabel, membru al Consiliului de Administratie al Bancii Centrale Europene (BCE), a avertizat…

- ROCA Industry, holdingul care reunește companiile de materiale de construcții din portofoliul ROCA Investments, ajunge la o cifra de afaceri de 122,5 milioane lei, in urma rezultatelor consolidate din primul semestru. Holdingul romanesc are in plan consolidarea companiilor, dar și extinderea portofoliului,…

- Acesta a mai ocupat si in trecut aceasta functie. ”Societatea Oil Terminal SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 04.08.2022, administratorii societatii au ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie,…

- START… La mai bine de patru luni de la expirarea mandatelor celor cinci membri ai Consiliului de Administrație al SC Transurb SA, Consiliul Local Vaslui va declanșa, in ședința de joi, procedura de selecție a noilor administratori ai societații. In toata aceasta perioada, operatorul de transport public…

- Informatiile au fost publicate recent in Monitorul Oficial al Romaniei. Noul presedinte al Consiliului de Administratie al societatii este Vasilica Hotescu. Nuclearelectrica Serv, companie detinuta de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, are un nou presedinte al Consiliului de Administratie, dar…

- Trei noi membri se vor alatura Consiliului de Administratie al Euroins Insurance Group (EIG), decizia fiind inaintata spre aprobare Comisiei de Supraveghere Financiara (FSC), dupa care va fi votata de actionari si inregistrata in Registrul Comertului din Bulgaria, informeaza compania. Fii…

- Accelerarea cresterii ratei anuale a inflatiei in primele luni din trimestrul II a continuat sa fie determinata de socurile globale pe partea ofertei, amplificate de razboiul din Ucraina si de sanctiunile instituite, ce au antrenat si impulsionat ascensiunea puternica a inflatiei pe plan mondial, sustin…