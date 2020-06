Situație dramatica in Germania, unde aproape 1000 de romani au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Un bilanț prezentat in urma cu puțin timp de Ministerul Afacerilor Externe menționeaza ca aceștia reprezinta doua treimi din numarul angajaților aflați la locul respectiv de munca. Este tragedie in Germania. Dupa ce inițial s-a spus ca sunt aproximativ 600, numarul romanilor infectați se apropie de 1.000 iar totul se intampla la cel mai mare abator din Germania. Ministerul Afacerilor Externe a aratat ca sunt 996 de romani bolnavi in randul angajaților, adica doua treimi din numarul total al lucratorilor…