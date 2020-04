Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: 55997315-4dd8-432d-a1a9-6a6dc236b6bb Joi, 5 martie 2020, la Caineni, D.N.7 km 238+120m, pe sensul de mers Valcea – Sibiu, o porțiune de sub partea carosabila s-a desprins, iar asfaltul s-a lasat pe o porțiune de aproximativ 6 metri. In momentul de fața se circula alternativ prin dirijare.

- (UPDATE 14:10) Protestatarii au blocat circulatia si pe strada Mitropolitul Banulescu-Bodoni si pe A. Puskin.(12:11) Mai mulți veterani care protesteaza in centrul Capitalei au blocat circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare, in perimetrul Strazilor Mitropolit Gavriil Banulescu -

- Un barbat care a furat un autoturism, duminica, dintr-un targ saptamanal organizat in localitatea argeseana Bradu, a fost prins de politisti, care au reusit sa-l blocheze in trafic. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Inspectoratul de Politie Judetean Arges, suspectul a fost prins in mai putin…

- Circulatia pe DN 7 / E 81, in judetul Valcea, a fost din nou paralizata total marti dimineata, dupa o coliziune intre un TIR, o dubita si un autoturism pe Valea Oltului, soldata fara victime.

- ISU Suceava a transmis, miercuri seara, ca tronsonul de cale ferata Gradinita-Cosna este blocat din cauza copacilor cazuti pe sine. „Trebuie sa treaca doua trenuri Interregio. Circulatia e inchisa. S-a contactat Ocolul Silvic si Primaria Cosna sa intervina pentru ridicarea arborilor", transmite ISU…

- Alerta in București! Elevii unei școli au fost evacuați din salile de clasa dupa ce unii dintre ei au inceput sa se simta rau. In aceeași zi, mai devreme, una dintre clase fusese igienizata. Circulația in zona a fost oprita. UPDATE. 15 copii, la spital. ISU: Nu au fost depașite pragurile de alarmare