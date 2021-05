Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, Dereck Hogan, afirma ca rezolvarea conflictului transnistrean joaca un rol foarte important pentru SUA in Republica Moldova. Abordarea americana a rezolvarii acestui conflict ține de faptul ca Transnistria trebuie sa fie sub control administrativ al Chișinaului, al Guvernului…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. Cele 142 de mii de doze de vaccin au fost oferite Republicii Moldova, in doua tranșe, de Federația Rusa cu titlu de ajutor umanitar. Reprezentanții Ministerului Sanatații au anunțat ca vaccinarea cu „Sputnik V” va incepe din data de 4 mai. Acest lucru a fost declarat…

- Este inadmisibil ca in Republica Moldova sa dispara oameni, indiferent daca sunt sau nu cetateni ai Republicii Moldova, indiferent daca se dovedeste sau nu ca au comis ilegalitati, a declarat intr-o reactie presedinta Maia Sandu, LUNI, dupa ce un comando inarmat a rapit sambata un judecator ucrainean…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova (MAEIE) s-a sesizat vineri dupa ce liderul Partidului Socialistilor (PSRM), Igor Dodon, a realizat un material video la sediul ambasadei moldovene in Rusia in care a expus rezultatele vizitei sale la Moscova, unde se afla…

- Rusia a criticat UE si SUA fata de ceea ce Moscova considera „amestec in afacerile interne” ale Republicii Moldova. Reactia a venit din partea Ministerului de Externe rus dupa declaratiile facute recent de ambasadorul SUA la Chisinau, Dereck J. Hogan care a spus ca politicienii alesi din Republica…

- Republica Moldova va cauta o solutie exclusiv pasnica pentru regiunea separatista Transnistria, a declarat miercuri presedintele Maia Sandu in cursul unei intalniri cu ministrul suedez de externe Ann Linde, presedintele in exercitiu al OSCE, potrivit Moldpres, Radio Chisinau si EFE. 'Am subliniat…

