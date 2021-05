Problemă tehnică la metrou. Trenurile pe Magistrala 4 circulă cu dificultate O informație de ultima ora vizeaza o situație neprevazuta aparuta la metroul bucureștean, pe Magistrala 4, care ingreuneaza circulația trenurilor in subteran. Așadar, daca aveți in plan sa mergeți la lucru sau catre alte zone din oraș, folosind metroul, pe Magistrala 4, e bine sa aveți in vedere faptul ca garniturile ruleaza cu dificultate, pana […] The post Problema tehnica la metrou. Trenurile pe Magistrala 4 circula cu dificultate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 4, a informat miercuri Metrorex. Traficul s-a desfasurat cu dificultate, din cauza unei probleme tehnice aparute la statia de metrou 1 Mai, firul 1.

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara cu dificultate, din cauza unei probleme tehnice aparute la statia de metrou 1 Mai, firul 1, informeaza marti Metrorex. Potrivit companiei, acest lucru are loc incepand cu ora 8:03, pe fondul unei probleme tehnice identificata la calea de…

- UPDATE – Aeronava care s-a intors pe Aeroportul International Iasi dupa numai cateva minute de zbor a decolat din nou cu destinatia Hurghada, Egipt, la ora 17,32, a informat Elena Troia, purtator de cuvant al aeroportului. Potrivit sursei citate, pilotul aeronavei a decis sa se intoarca pe Aeroportul…

- Sudoku este un joc sub forma de grila și a fost inventat in 1979. Este inspirat de patratul latin și de problema celor 36 de ofițer a lui Leonarf Euler. La Sudoku trebuie sa umpli grila cu cifrele de la 1 la 9 respectand anumite condiții, iar unele cifre sunt de la inceput dispuse in grila. Ce este…

- Problema cerșetorilor care impanzesc orașul ar putea lua sfarșit in scurt timp. Conform primarului Ioan Turc, problema ar trebui sa fie rezolvata pana la finele lunii iunie. Fiecare administrație a orașului a promis eradicarea cerșetoriei la nivelul municipiului. Un singur lucru a fost clar: amenzile…

- Metroul din Bucuresti este un monopol lipsit de orice control, platit de întreaga populatie a tarii, iar Consiliul Concurentei a solicitat Metrorex o analiza a costurilor si separarea activitatii de transport public de celelalte activitati comerciale, a afirmat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului…

- Potrivit Asociatiei Energia Inteligenta, proiectele de instalatii de gaze care alimenteaza centrale termice cu cosuri individuale in apartamente nu vor mai fi avizate. Potrivit legii, in cazul instalarii microcentralelor termice cu putere instalata de pana la 25 kW in locuințe tip apartament din blocurile…

- Un vehicul rusesc de tip cargo din gama Progress, care transporta rezerve de oxigen, materiale si provizii, s-a conectat la Statia Spatiala Internationala (ISS) miercuri, dupa o calatorie pe orbita de doua zile si o mica problema tehnica aparuta in timpul procedurii de andocare automatizata, informeaza…