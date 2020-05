O cantitate importanta de masti de protectie performante au fost livrate marti, Romaniei in cadrul achizitiilor efectuate de catre Comisia Europeana pentru statele membre, informeaza Ministerul Sanatații. Maștile au fost primite cu titlu gratuit. Este vorba de 158 000 maști protecție KN95 GB2626-2006. Potrivit autoritaților ”produsele vor fi pastrate deocamdata in rezerva Ministerului Sanatații pentru completarea stocurilor, urmand a fi distribuite in funcție de evoluția pandemiei și a necesitaților catre furnizorii de servicii medicale și direcțiile de sanatate publica”. Sursa: Facebook / Ministerul…