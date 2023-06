Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de restricții de calatorie din cauza pandemiei de COVID-19 și o criza a costului de trai in intreaga Europa, turismul revine cu forțe noi in Grecia și țarile din sudul Europei, pe masura ce cei dornici de mare și soare incearca sa recupereze timpul pierdut, scrie Reuters.

- Deși nu este recunoscuta ca țara de catre comunitatea internaționala, teritoriul numara in prezent aproximativ 7 mii de rezidenți. Aflat la granița dintre Serbia și Croația, micronațiunea se intinde pe aproximativ 7 kilometri patrați, ceea ce o face mai mare decat Vatican și Monaco.„Chiar și inainte…

- Fondul Monetar International a cerut vineri Bancii Centrale Europene sa continue majorarea dobanzilor pana la mijlocul anului viitor, iar ministrilor de Finante din UE sa inaspreasca politica fiscala, intr-o actiune concertata pentru reducerea inflatiei, transmite Reuters, citata de Agerpres . Seful…

- Sambata, ultimele trei reactoare care mai functioneaza vor fi inchise, iar cea mai mare economie a Europei va mai face un pas in tranzitia sa verde, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Centralele Wurtemberg, din apropiere de Stuttgart, Isar 2, aflata mai la est, precum și Emsland (nordul Germaniei), aproape…

- Planificata reformare a reglementarilor fiscale din UE ar trebui sa solicite guvernelor tarilor cu un grad ridicat de indatorare sa-si reduca in fiecare an datoria cu cel putin 1% din PIB, se arata intr-un document al autoritatilor germane consultat de agenția Reuters.

- Arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic de Bucuresti, Aurel Perca, a facut duminica, un apel la apararea "valorilor religioase si nationale", afirmand ca Europa de Vest "a intors demult spatele crestinismului", iar liderii Uniunii Europene "au adoptat o ideologie de umanism ateu si materialist, pe care…

- Țarile occidentale, in special SUA, Germania și Franța, iși schimba in bine atitudinea fața de problema Kosovo și Metohija, ceea ce este evident in formarea Comunitații municipalitaților sirbe. Acest lucru a fost declarat de prim-viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Serbiei, Ivica Dacic,…

- Inflatia din zona euro va ramane ridicata pe termen scurt, asa ca o crestere cu 0,50 de puncte procentuale a dobanzii cheie a Bancii Centrale Europene (BCE) la sfarsitul acestei luni este din ce in ce mai sigura, a declarat presedintele BCE Christine Lagarde grupului de media spaniol Vocento, transmite…