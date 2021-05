Stiri pe aceeasi tema

- Probele de competențe lingvistice de comunicare in limba romana, cele de comunicare in limba materna, de competențe digitale și intr-o limba straina din calendarul de Bacalaureat 2021 nu se vor mai susține in acest an. Acesta vor fi echivalate, așa cum s-a intamplat anul trecut, se arata intr-un proiect…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența aflat pe agenda ședinței de Guvern din aceasta seara prevede ca testarea și vaccinarea impotriva COVID-19 ar urma sa se faca și in farmacii. Proiectul de OUG prevede modificarea Legii farmaciei in acest sens. Testarea și vaccinarea ar urma sa se faca in farmacii in…

- In conformitate cu prevederile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 15/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2021 si a art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Elevii din invatamantul preuniversitar ar putea avea gratuitate la transportul local rutier, naval, cu metroul si feroviar, precum și la manifestari culturale si sportive, organizate de institutii publice. Ministerul Educatiei propune intr-un proiect de ordonanta gratuitate pentru elevii din invatamantul…

