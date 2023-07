Probabilitatea de a găsi apă pe alte planete crește de 100 de ori O noua cercetare dezvaluie ca probabilitatea de a descoperi apa pe exoplanete asemanatoare Pamantului este mult mai mare decat s-a estimat anterior, ceea ce sporește semnificativ șansele de a gasi viața. Conform studiului, chiar și in cazul in care condițiile de suprafața nu sunt favorabile pentru existența apei lichide, multe stele pot crea condiții geologice propice pentru existența apei lichide sub suprafața planetelor, scrie Eurek Alert. „Știm ca prezența apei lichide este esențiala pentru viața. Munca noastra arata ca aceasta apa poate fi gasita in locuri la care nu prea ne-am gandit. Acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

