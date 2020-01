Privind înapoi spre 2019 I. Romania (pentru membrii de partid cu certitudini fanteziste - si pentru sustinatorii lor) 1. Traim intr-o tara in care 83- dintre angajati au salarii lunare nete de cel mult 600 de euro. Ar trebui sa fie evident pentru oricine ca pe o astfel de baza nu poti construi o piata interna functionala - practic romanii nu au capacitatea financiara de a absorbi bunuri si servicii, mai ales din cele cu valoare adaugata mare. Nu intamplator 40- din PIB e dat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traim intr-o lume imperfecta, in care nu ne mereu bine. Uneori nu ne ajung banii, alteori suntem deceptionati in dragoste si, cateodata, ajungem in situatia in care sa trebuiasca sa stam prin spitale, ori sa ne vizitam rudele si prietenii aflati intr-o situatie delicata, de a sta chiar ei…

- Cei 30 de ani de capitalism a impartit Romania in doua . Pe de-o parte sunt romanii care s-au adaptat din mers si au adoptat ideea de capital si de valoare adaugata si mai sunt cei care sunt inca departe de o gandire economica corecta, sustine Mihai...

- Anamaria Prodan a povestit faptul ca relația cu soțul ei nu a fost niciodata afectata de barfele care circula in presa, ba mai muult decat atat Laurențiu Reghecampf ii face in fiecare zi cateva o surpriza, conform Cancan. "Eu primesc cadouri in fiecare zi, daca ma crezi. Eu primesc flori, comanda,…

- V. Stoica Adrian Dobre, primarul municipiului reședința al Prahovei, se lauda in fața ploieștenilor cu un premiu despre care nu numai ploieștenii pot spune ca este o facatura. Orice neavenit vede cu ochiul liber ca Ploieștiul este un oraș poluat. Și nu numai din cauza agenților economici care inconjoara…

- Marcel Ciolacu a declarat ca nu e de acord cu desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), iar cine susține ca nu au fost abuzuri in Romania, nu are legatura cu realitatea. Liderul interimar al PSD a adaugat ca e necesara o discuție ampla cu judecatorii și in Parlament,…

- Un studiu aplicat profesioniștilor in ingrijirea paliativa din Canada ofera o perspectiva pozitiva asupra naturii morții, care le poate fi de folos persoanelor care se confrunta cu sfarșitul vieții, cauzat fie de o boala, fie de batranețe. Traim intr-o societate in care moartea este inca un tabu, iar…

- Industria asigurarilor din Romania, si nu numai, nu poate inova, pentru ca in legislatie mai exista o virgula care nu permite acest lucru, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Madalin Rosu, presedintele Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). "E clar…

- In veacul al XII-lea, cand vor sa inmormanteze un marinar batran, satenii din Epivates dau peste oasele unei femei. Pentru ca e o epoca efervescenta religios, se da sfara ca s-au gasit moaștele unei sfinte! Ajunge la Constantinopol, apoi la Tarnovo, unde un patriarh ii inventeaza istoria. Vasile Lupu…