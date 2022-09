Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie - evenimente pline de emotie si de tristețe Foto: https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy În Marea Britanie, doua siruri de evenimente pline de emotie, dar si de tristete se deruleaza în paralel si marcheaza tranzitia catre noul monarh al tarii. Regele…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care a fost urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- In lunga istorie a familiei regale a Marii Britanii, niciun moștenitor al tronului nu s-a pregatit pentru coroana mai mult decat Regele Charles al III-lea. Cand a urcat pe tronul Regatului Unit, primul fiu al Reginei Elisabeta a II-a a implinit un destin care i-a fost prescris inca de la varsta de 3…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor,…

- Charles al III lea este proclamat oficial ca nou rege sambata, la Palatul St James din Londra, de catre Consiliul de Ascensiune, un organism ceremonial istoric care se reuneste pentru a desemna pe fiecare dintre noii monarhi ai Regatului Unit, informeaza Agerpres.roMii de oameni s au adunat in fata…

- Europa, majorare a numarului de cazuri noi de Covid-19 Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:SARS-CoV-2_without_background.png Mai multe tari europene se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri noi de COVID-19. Este cazul Italiei, unde astazi au fost anuntate…