Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Maramures, Mihai Gherman, a reamintit, in cadrul unei conferințe de presa, prioritațile pe care polițiștii din județ le au pana la sfarșitul acestui an. Este vorba despre urmatoarele: 1. Organizarea de acțiuni preventive pe principalele cauze generatoare a accidentelor de circulație rutiera și in zonele de risc identificate; 2. Prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise; 3. Monitorizarea permanenta a starilor conflictuale existente in mediul familial, instruirea și indrumarea lucratorilor cu privire la modul de intervenție la evenimente…