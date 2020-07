Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Abrudean, fost membru PNL, uns de partid prefect de Cluj s-a externat la cerere, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Abrudean și soția sa au un bebeluș care a inceput sa se simta rau. Cei doi l-au dus pe micuț la spital, acolo unde medicii l-au testat și de coronavirus, iar bebelușul…

- Doru Dinu Glavan a fost reales presedinte al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), informeaza un comunicat transmis, duminica, AGERPRES. Potrivit sursei citate, la Adunarea Generala a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, sesiunea a II-a, care a avut loc la Gradina de vara a…

- Schimbari mari la conducerea Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente. Sevan Kaloustian, Managing Director al Janssen Companiile Farmaceutice ale Johnson & Johnson in Romania, a fost ales membru in Consiliul Director al ARPIM.

- Potrivit premierului, acest plan va fi bazat pe investiții, digitalizare, dar și pe creșterea productivitații. "Urmam un model care este bazat pe investiții, pe digitalizare, pe transfer tehnologic, pe creșterea productivitații. In programul pe care l-am elaborat impreuna cu președintele Romaniei am…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul sau este ca in maximum cinci ani Romania sa depaseasca valoarea medie a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor la nivel european, iar in urmatorii doi ani sa fie lansate majoritatea proiectelor necesare pentru dezvoltarea economica. …

- "In sfarsit, dupa ani de incercari, obiectivele de dezvoltare durabila se vor regasi printre temele viitoarelor programe, manuale din sistemul de educatie", a subliniat ea, precizand ca aceasta este partea sa de contributie ca ministru.La videoconferinta au participat seful Departamentului…

- Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat in sedinta ordinara de joi, 28 mai, incheierea unui protocol de cooperare pentru dezvoltarea economica a municipiului Sfantu Gheorghe, intre Municipiul Sfantu Gheorghe și Camera de Comerț și Industrie Covasna, Asociația IT PLUS si Asociația Intreprinderilor…

- Aproximativ 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, polițiști locali și efective ale Ministerului Apararii Naționale au fost la datorie in Noaptea de Inviere pentru protejarea cetațenilor. Toate efectivele mobilizate au acționat integrat potrivit planului de masuri realizat de conducerea…