Printul Paul a fugit din Romania in Portugalia. Afaceristul Truica a fost luat pe sus de politisti si dus la puscarie „La data de 17 decembrie, politistii Statiunii Snagov au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 17.12.2020, de catre Curtea de Apel Brasov, pe numele unui barbat, in varsta de 50 de ani, condamnat la 7 ani inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, spalare de bani si complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice”, informeaza Biroul de presa al IPJ Ilfov. Politistii care au mers si la resedinta din Capitala a printului Paul insa nu l-au gasit… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Condamnari intr-un dosar cu retrocedari ilegale "Printul Paul" (centru). Foto: captura video. Omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat definitiv joi de Înalta Curte de Casatie si Justitie la sapte ani închisoare cu executare în dosarul retrocedarii ilegale a Fermei…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Babadag, dupa cum urmeaza: asistent social S ndash;…

- In anul electoral 2020, municipalitatea si institutiile din subordinea sa au batut recordul la banii cheltuiti pe publicitate. Din 40 de milioane de lei cheltuiti in mandat, aproape jumatate au mers catre Compania Municipala Publicitate si Afisaj doar anul acesta, potrivit Libertatea.…

- In 6 luni de activitate, echipa lui Chef Adi Hadean a livrat aproape 120.000 de porții de mancare calda in București, impreuna cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6, iar incepand cu finalul lunii octombrie, acțiunea ajunge și in Petrila, județul Hunedoara, prin parteneriatul…

- Un focar de COVID-19 a fost declarat la Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO) Tigveni, a anuntat, marti, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat DGASPC Arges, noua angajati si cinci beneficiari…

- Primaria Sectorului 4 incepe amenajarea a patru noi crese cu 1.000 de locuri, in perioada imediat urmatoare, in locul sediilor in care functioneaza Directia Generala de Politie Locala Sector 4, Directia Generala de Taxe si Impozite Locale Sector 4 si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Primaria Sectorului 4 incepe, in perioada imediat urmatoare, amenajarea a 4 noi creșe, in locul sediilor in care, in momentul de fața, funcționeaza Direcția Generala de Poliție Locala Sector 4, Direcția Generala de Taxe și Impozite Locale Sector 4 precum și Direcția Generala de Asistența Sociala…