- Printul Harry a inapoiat coroanei britanice costurile renovarii pentru resedinta Frogmore Cottage de 2,4 milioane de lire sterline la o saptamana dupa incheierea unui acord cu Netflix, a anuntat luni purtatorul de cuvant, scrie AFP, citata de news.ro.

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, au rambursat 2,4 milioane de lire sterline (3,16 milioane de dolari), bani publici folositi pentru renovarea resedintei lor de pe domeniul Castelului Windsor dupa ce au semnat un contract multianual cu platforma de streaming Netflix pentru care…

- Prințul Harry și soția sa Meghan Markle vor produce documentare, filme de ficțiune, și seriale pentru Netflix, potrivit AFP. Valoarea contractului nu a fost dezvaluita. Cuplul se va ocupa doar de producție, Meghan, nu va reveni deocamdata in fața camerei. Cuplul are deja mai multe proiecte in lucru,potrivit…

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- Printul Harry și Meghan Markle și-au gasit locuința in Statele Unite Proprietatea situata in Santa Barbara are noua dormitoare și 16 bai și a fost cumparata pe 18 iulie pentru 14, 7 milioane de $. Proprietatea are 14,564 de metri patrați și este situata intr-o zona plina de vedete. Printre vecinii…

- Recent, Thomas Markle a acordat un interviu, in care a marturisit ca traim niste vremuri grele, unde nu este indicat ca Meghan sa se planga. O iubește enorm, dar nu este de acoed cu felul in care a ajuns. „Asta e cel mai prost moment in care sa te plangi – pentru ca toata lumea sufera din…