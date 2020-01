#citesteDobrogea: Astazi, Olimpiu Vladimirov, poet cu intindere pe veac, ar fi implinit 78 de ani

Nascut in Tulcea, la 9 ianuarie 1942, geologul cu vocatie de poet a urmat cursurile primare si liceale in orasul natal, obtinand apoi o licenta in Mineralogie, la Universitatea din Bucuresti.In paralel cu lucrarile… [citeste mai departe]